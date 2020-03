Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Unbekannte zerkratzen Autos - Zeugen und weitere Geschädigte gesucht

Stuttgart-Zuffenhausen (ots)

Unbekannte haben am Donnerstag (19.03.2020) an der Strohgäustraße mehrere geparkte Autos zerkratzt. Eine 26-jährige Frau bemerkte gegen 13.50 Uhr, dass ihr BMW auf der Beifahrerseite zerkratzt war. Alarmierte Polizeibeamte stellten in der Strohgäustraße vier weitere beschädigte Autos fest. Alle wiesen Kratzer auf der rechten Fahrzeugseite auf, die mutmaßlich mit einem spitzen Gegenstand verursacht wurden. Der Schaden kann bislang noch nicht beziffert werden. Die Polizei sucht Zeugen und weitere Geschädigte. Sie werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189903700 beim Polizeirevier 7 Ludwigsburger Straße zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Stuttgart

Telefon: 0711 8990-1111

E-Mail: stuttgart.pressestelle@polizei.bwl.de

Bürozeiten: Montag bis Freitag 06.30 Uhr bis 18.00 Uhr



Außerhalb der Bürozeiten:

Telefon: 0711 8990-3333

E-Mail: stuttgart.pp@polizei.bwl.de



http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell