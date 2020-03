Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Gartenhausbrand

Stuttgart-Zuffenhausen (ots)

Aus bislang ungeklärter Ursache ist am Freitagnachmittag (20.03.2020) ein Gartenhaus an der Helgolandstraße in Brand geraten. Zeugen verständigten gegen 16.05 Uhr die Feuerwehr. Beim Eintreffen der ersten Streife befand sich das gemauerte Gartenhaus bereits im Vollbrand. Die Feuerwehr hatte den Brand schnell unter Kontrolle, konnte jedoch nicht verhindern, dass das Gebäude völlig ausbrannte. Gegen 16.30 Uhr meldete die Feuerwehr "Feuer aus". Der Sachschaden lässt sich derzeit noch nicht beziffern, dürfte sich aber auf mehrere Tausend Euro belaufen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Stuttgart

Pressestelle

Telefon: 0711 8990-1111

E-Mail: stuttgart.pressestelle@polizei.bwl.de

Bürozeiten: Montag bis Freitag 06.30 Uhr bis 18.00 Uhr



Außerhalb der Bürozeiten:

Telefon: 0711 8990-3333

E-Mail: stuttgart.pp@polizei.bwl.de



http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell