Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Frau entdeckt Müllberg bei Radtour im Habichtswald: Streife ermittelt mutmaßlichen Entsorger

Kassel (ots)

Kassel (Habichtswald): Eine unschöne Entdeckung machte am gestrigen Sonntagnachmittag eine 47 Jahre alte Frau aus Kassel bei einer Radtour durch den Habichtswald. Sie hatte im Ahnetal nahe der Bundesstraße 251 einen Müllberg im Wald gefunden, der dort von einem Unbekannten illegal entsorgt worden war. Die von der Radlerin alarmierte Streife des Polizeireviers Süd-West konnte in dem Müllhaufen anschließend Hinweise auf die Identität des mutmaßlichen Entsorgers feststellen. Sie ermitteln aus diesem Grund nun gegen einen 53 Jahre alten Mann aus Fuldabrück. Ihm droht neben einer Anzeige und empfindlichen finanziellen Sanktionen zusätzlich auch die Rechnung für die Kosten der fachgerechten Entsorgung des Mülles.

Die Radfahrerin hatte den Müllberg gestern gegen 13 Uhr entdeckt und die Polizei alarmiert. Den Unrat fand die Streife nach etwa 30 Metern im Wald, nachdem sie, wie von der Frau beschrieben, von der B 251, Kassel Richtung Dörnberg, an der ersten Spitzkehre im Ahnetal nach links in den Waldweg eingebogen war. Dort war ein größerer Müllhaufen in Form von Elektroschrott, Farbeimern, Kleidung, Schuhen, etc. entsorgt worden. Etiketten und Adressfelder hatte der Täter offenbar im Bewusstsein seines unrechten Handelns fein säuberlich entfernt, an einer Stelle aber dennoch einen Namen hinterlassen.

Die weiteren Ermittlungen wegen der illegalen Müllentsorgung dauern an.

