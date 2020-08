Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Einzelmeldung für den Bereich Cloppenburg

Bild-Infos

Download

10 weitere Medieninhalte

Cloppenburg/Vechta (ots)

Cloppenburg- Polizei sucht Eigentümer von sichergestellten Gegenstände (mit Fotos)

Die Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta führt derzeit Ermittlungsverfahren gegen drei Männer und eine Frau im Alter von 22 bis 32 Jahren. Diese stehen im Verdacht, mehrere Diebstahlsdelikte, teilweise gemeinschaftlich, im Bereich Emstek, Bühren, Stapelfeld und Cloppenburg im Juli und August 2020 begangen zu haben. Im Zuge der Ermittlungen konnte die Polizei nun mehrere Gegenstände in einem PKW als auch bei den Tatverdächtigen selbst auffinden und sicherstellen. Derzeit geht die Polizei davon aus, dass es sich bei den Gegenständen um Diebesgut handelt. Ein Teil der Gegenstände konnte bereits Diebstählen zugeordnet werden. So konnte beispielsweise ein Akkuschrauber einem Diebstahl vom 07. August 2020 in Stapelfeld und ein Fahrrad einem Diebstahl vom 30. Juli 2020 in Cloppenburg zugeordnet werden.

Derzeit befinden sich noch weitere Gegenstände bei der Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, welche bislang keiner Straftat zugeordnet werden konnten:

+ Ein Radio-Wecker in den Farben Grau/Schwarz

+ Ein Fahrradschlüssel mit schwarzer Kappe und einem Schlüsselanhänger in der Farbe Schwarz mit der Aufschrift "STIHL" in der Farbe Orange

+ Ein Rucksack/ Beutel in der Farbe Schwarz mit grauen Riemen der Marke "Rocktrail"

+ Zwei Plüschtiere: ein Bernhardiner-Hund und ein Affe

+ Ein Baustellenradio des Herstellers "Makita" sowie ein Autoradio des Herstellers "Kenwood"

+ Eine Tasche in den Farben blau/grau mit schwarzen Riemen/Schlaufen

+ Ein Fernglas der Marke "Optus" in der Farbe Schwarz, eine Powerbank in der Farbe Grau, ein USB-Datenhub der Marke "UGREEN" in der Farbe grau

+ Eine Taschenlampe in der Farbe Blau des Herstellers "Werkzeyt"

+ Eine Bohrmaschine des Herstellers "Bosch" in der Farben Schwarz, Blau mit einem Akku

+ Eine Tragetasche in der Farbe Blau des Herstellers "Roche" mit der Aufschrift "ACCU-CHEK Care Box"; in dieser Tasche befand sich ein Erste-Hilfe-Set

+ Werkzeuge: ein Schraubendreher mit einem Griff in der Farbe Gelb, ein Schraubendreher mit einem Griff in den Farben Rot/ Schwarz; eine Zange in der Farbe Schwarz, ein Kuhfuß des Herstellers "Wisent" sowie eine Brechzange mit einem Griff in der Farbe Rot des Herstellers "Connex"

Lichtbilder der aufgelisteten Gegenstände sind der Pressemeldung angehängt.

Die Eigentümer werden gebeten sich möglichst unter Vorlage eines Eigentumsnachweises bei der Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta unter 04471-18600 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

Nadine Luttmann, PKin

Pressestelle

Telefon: 04471/1860-104

E-Mail: pressestelle@pi-clp.polizei.niedersachsen.de

https://www.pd-ol.polizei-nds.de/dienststellen/polizeiinspektion_clop

penburg_vechta/herzlich-willkommen-bei-der-polizeiinspektion-cloppenb

urgvechta-33.html

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta, übermittelt durch news aktuell