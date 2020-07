Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Sonsbeck - Tief stehende Sonne führte zu Verkehrsunfall

Sonsbeck (ots)

Am Samstag, 18.07.2020, gegen 18:47 Uhr kam es zu einem Verkehrsunfall in Sonsbeck an der Einmündung Gelderner Straße/Alpener Straße. Ein 31-jähriger Mann aus Sonsbeck befuhr mit seinem PKW die Alpener Straße in Fahrtrichtung Sonsbeck. An der Einmündung Gelderner Straße bog er nach rechts ab, um seine Fahrt in Richtung Sonsbeck fortzusetzen. Nach eigenen Angaben wurde er durch die tief stehende Sonne geblendet und sah nicht, dass ein 29-jähriger Mann aus Geldern mit seinem Fahrrad den Radweg der Gelderner Straße benutzte und seine Fahrt geradeaus fortsetzen wollte. Im Einmündungsbereich kam es zum Zusammenstoß, wodurch der Radfahrer zu Fall kam. Durch den Sturz wurde der Radfahrer leicht verletzt und mit einem Krankenwagen zu eine Krankenhaus nach Geldern verbracht.

