Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Schermbeck - Einbrecher brachen in Firma ein - Lichtbilder der Einbrecher liegen vor

Zeugen gesucht

Schermbeck (ots)

Am Sonntag (10.05.2020)um 04.00 Uhr, hebelten drei unbekannte Einbrecher an einem Rolltor einer Firma an der Maassenstraße.

Die Unbekannten benutzten eine Stange und schoben das Tor soweit nach oben, dass sie es mittels eines Feuerlöschers fixieren konnten. Danach krochen die Diebe durch die Öffnung in die Lagerhalle des Geschäfts und versuchten, von dort einen Motorroller zu entwenden.

Die Polizei geht davon aus, dass die Unbekannten aufgrund der Tatsache, dass ein Einbruchsalarm ausgelöst wurde und der Motorroller nicht durch die aufgehebelte Toröffnung passte, ihr Vorhaben abbrachen und flüchteten.

Die Polizei fragt nun:

Wer kann Angaben zu den abgebildeten Tatverdächtigen machen? Bilder der Einbrecher finden Sie unter:

https://polizei.nrw/fahndungen/unbekannte-tatverdaechtige/schermbeck-versuchter-bandendiebstahl

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Hünxe, Tel.: 02858 / 91810-0.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Wesel

Pressestelle

Telefon: 0281 / 107-1050

Fax: 0281 / 107-1055

E-Mail: pressestelle.wesel@polizei.nrw.de

https://wesel.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell