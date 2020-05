Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: PRESSEMITTEILUNG DES POLIZEIPRÄSIDIUM HEILBRONN VOM 17.05.2020 MIT EINEM BERICHT AUS DEM NECKAR-ODENWALD-KREIS

Heilbronn (ots)

Binau: vermisste Person aus Pflegeheim Seit Freitagnachmittag wird aus dem Pflegeheim Schloß Binau der 48-jährige Holger S. ver-misst. Gegen 13:00 Uhr verließ er das Pflegeheim mit seinem Fahrrad um einkaufen zu ge-hen. In der Vergangenheit führte ihn dies nach Mosbach oder Obrigheim. Er wurde seitdem nicht mehr gesehen. Die Person wird wie folgt beschrieben: 177 cm groß, Gewicht ca. 74 kg, trägt eine zu große und sehr schmutzige braune Jacke, weiße Sportschuhe und eine schwar-ze Baseballmütze. Die Polizei bittet Personen welche den Vermissten gesehen haben oder Hinweise zum Aufenthalt machen können, sich mit dem Polizeirevier in Mosbach unter Tel: 06261 8090, oder jeder weiteren Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen. Bild des Vermissten einsehbar unter: https://fahndung.polizei-bw.de/tracing/pp-heilbronn-binau-vermisstenfahndung/

