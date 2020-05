Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: PRESSEMITTEILUNG DES POLIZEIPRÄSIDIUM HEILBRONN VOM 16.05.2020 MIT BERICHTEN AUS DEM LANDKREIS HEILBRONN UND DEM NECKAR-ODENWALD-KREIS

Heilbronn (ots)

Heilbronn: Zeugen nach Unfall gesucht Am späten Freitagnachmittag kam es gegen 17.15 Uhr in Neckargartach an der Kreuzung Obereisesheimer Straße / Brückenstraße zu einer Kollision zwischen einem Pkw und einem Fahrrad. Ein 35-Jähriger fuhr mit seinem Mountainbike von der Neckargartacher Brücke kom-mend in Richtung Neckargartach. Zu diesem Zeitpunkt hatte der Mountainbiker an der dorti-gen Ampel eine Grünlichtphase. Ein 49-jähriger kam mit seinem Daimler Benz von der Obereiesheimer Straße aus Richtung Neckarsulm an die Kreuzung herangefahren, um dann nach links abzubiegen. Dieser führte den Abbiegevorgang unvermittelt aus, ohne auf das Rot-licht der Ampelanlage zu achten. Es kam zum Zusammenstoß zwischen Pkw und Fahrrad. Der Radfahrer und der Pkw-Lenker wurden leicht verletzt. Das Polizeirevier Heilbronn-Böckingen bittet Zeugen, welche den Unfall beobachtet haben oder Angaben zur Lichtphase der Ampelanlage zum Unfallzeitpunkt machen können, sich unter Tel: 07131 204060 zu mel-den.

Neckargerach: Motorradunfall Am Samstagnachmittag befährt eine 22-Jährige mit ihrem Motorrad die Landesstraße von Neckargerach nach Schollbrunn. In einer langgezogenen Linkskurve kommt diese alleinbetei-ligt nach rechts auf das Bankett. Die Fahrerin konnte zwar wieder zurück auf die Fahrbahn steuern, kam aber dann hier zu Sturz. Die 22-Jährige wurde hierbei schwer verletzt. Sie wurde mittels Rettungshubschrauber in eine naheliegende Klinik verbracht. Zur Unfallaufnahme musste die Straße voll gesperrt werden.

