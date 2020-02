POL-SZ: Pressebericht der Polizeiinspektion Salzgitter/ Peine/ Wolfenbüttel für den Bereich Salzgitter vom 13.02.2020

Polizei Salzgitter

Einbruch in ein Wohnhaus

Salzgitter-Bad Am Mittwoch, zwischen 08:00 Uhr und 15:30 Uhr, drangen unbekannte Täter gewaltsam in eine Wohnung im Hasenspringweg ein. Sie durchsuchten die Räumlichkeiten offenbar nach Diebesgut und entfernten sich anschließend unerkannt. Das Diebesgut und die Schadenshöhe sind derzeit nicht bekannt.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Salzgitter-Bad, Telefon 05341/8250 zu melden.

Diebstahl eines PKW

Salzgitter - Thiede. In der Zeit von Dienstag, 22:30 Uhr, bis Mittwoch, 05:10 Uhr, entwendeten unbekannte Täter in der Straße "Am Ziegelkamp" einen Volvo XC90 im Wert von etwa 90.000 Euro. Mit Hilfe einer App konnten die Eigentümer (44 und 49 Jahre alt) den letzten Standort des Fahrzeugs ermitteln. Die Polizei konnte bei der Überprüfung der Ortsangabe den PKW auffinden. Die Kennzeichen wurden offenbar entwendet. Die Täter konnten bislang nicht ermittelt werden.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Salzgitter - Thiede, Telefon 05341/293470, zu melden.

Küchenbrand in Baddeckenstedt

Am Mittwoch, gegen 11:00 Uhr, geriet eine Küche in der Rhener Straße aus bislang unbekannter Ursache in Brand. Die Feuerwehr konnte den Brand schnell und kontrolliert löschen. Die Bewohner der Wohnung wurden nicht verletzt. Es entstand ein Schaden in unbekannter Höhe.

Fahrer entfernte sich nach Unfall unerlaubt

Lebenstedt. Zwischen Dienstag, 20:00 Uhr und Mittwoch, 09:00 Uhr, beschädigte ein unbekannter Fahrzeugführer einen BMW in einer Tiefgarage in der Chemnitzer Straße. Der unbekannte Fahrer touchierte den geparkten BMW eines 53-jährigen aus Geislingen vermutlich beim Ein- oder Ausparken und entfernte sich anschließend unerlaubt. Es entstand ein Schaden am hinteren linken Kotflügel in Höhe von etwa 500 Euro.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Salzgitter, Telefon 05301/18970, zu melden.

