PP-ELT: Schleusenanfahrung mit Wassereinbruch auf der Mosel

Am 11.02.2020 gegen 17:30 Uhr kam es auf der Mosel in der Schleuse Fankel zu einem Schiffsunfall. Während der Einfahrt in die Schleusenkammer unterschätzte der Schiffsführer eines mit 1140 Tonnen Braugerste beladenen Gütermotorschiffes die Strömungsverhältnisse und kollidierte mit der Spundwand im Einfahrtsbereich der Schleuse. Hierbei wurde der Steuerbordanker und die Bordwand des Schiffes unter der Wasserlinie beschädigt. Eindringendes Wasser konnte durch bordeigene Pumpen wieder außenbords gepumpt werden. Es kam weder zu Verletzten noch zu Ladungsaustritt. Bis zur Behebung des Schadens durch eine Fachfirma wurde dem Schiffsführer die Weiterfahrt untersagt.

