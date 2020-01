Polizeipräsidium Einsatz, Logistik und Technik

PP-ELT: Polizei Rheinland-Pfalz lädt ein zum Girls'Day 2020

Mainz (ots)

Einen Tag lang Polizeiarbeit in ihrer Vielfalt kennenlernen - dieses Angebot ermöglichen gleich mehrere Präsidien und Dienststellen der rheinland-pfälzischen Polizei interessierten Schülerinnen zum diesjährigen "Girls'Day Mädchen-Zukunftstag" am 26. März 2020. Im Fokus steht die Praxis: "Der Girls'Day dient der Berufsorientierung; wir möchten den Teilnehmerinnen daher einen praxisnahen und interaktiven Einblick in unsere Arbeit gewähren. Die Schülerinnen sollen sich bei uns ausprobieren dürfen", sagt C. Bauer, die das Girls'Day-Programm für das Polizeipräsidium Einsatz, Logistik und Technik konzipiert hat.

Die Möglichkeiten dazu sind in diesem Jahr so vielfältig wie nie! Die teilnehmenden Polizeipräsidien und -dienststellen bieten jeweils eigene, individuelle Programme für die Schülerinnen an. So haben interessierte Mädchen unter anderem die Chance, Einblicke in die Tätigkeitsbereiche einer Polizeiautobahnstation zu erhalten, Techniken der Spurensicherung kennenzulernen oder hautnah dabei zu sein, wenn Diensthundestaffel oder Einsatzhundertschaft trainieren.

"Die Resonanz ist sehr erfreulich", berichtet Bauer. Viele der teilnehmenden Präsidien und Dienststellen sind bereits ausgebucht. Bei der Bewerbung um die letzten freien Plätze ist also Schnelligkeit gefragt!

Eine Übersicht der teilnehmenden Polizeipräsidien und -dienststellen, sowie Infos zu Programm und Anmeldung sind auf der Webseite der Polizei Rheinland-Pfalz zu finden: https://s.rlp.de/WfQJo

