POL-RT: Verkehrsunfall, Fußgänger gefährdet, Einbruch, Pkw entwendet, Brand

Walddorfhäslach (RT): Gegenverkehr beim Abbiegen übersehen

Drei Leichtverletzte und mehrere tausend Euro Sachschaden sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, welcher sich am Freitagabend in der Dettenhauser Straße in Walddorf ereignet hat. Gegen 19.00 Uhr befuhr eine 55-Jährige mit ihrem Citroen die Dettenhauser Straße in Fahrtrichtung Ortsmitte und wollte nach links in die Friedrichstraße abbiegen. Hierbei übersah sie den entgegenkommenden VW eines 21-Jährigen und dessen 50-jährigem Beifahrer, so dass es im Einmündungsbereich zur Kollision der beiden Fahrzeuge kam. Die Verursacherin erlitt hierbei leichte Verletzungen und wurde mit einem Rettungswagen zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus verbracht. Die beiden Insassen des VW wurden ebenfalls leicht verletzt und vor Ort vom Rettungsdienst behandelt. An den beiden nicht mehr fahrbereiten Fahrzeugen, welche abgeschleppt werden mussten, entstand ein Sachschaden in Höhe von mehreren tausend Euro. Neben dem Rettungsdienst war aufgrund auslaufender Betriebsstoffe die Feuerwehr Walddorfhäslach mit drei Fahrzeugen und 14 Einsatzkräften an der Unfallstelle tätig. Für die Dauer der Unfallaufnahme war die Ortsdurchfahrt gesperrt.

Filderstadt-Bernhausen (ES): Passanten in Fußgängerzone gefährdet (Zeugenaufruf)

Wegen des Verdachts der Gefährdung des Straßenverkehrs hat das Polizeirevier Filderstadt ein Ermittlungsverfahren gegen einen bislang unbekannten Motorradfahrer eingeleitet. Dieser war am Samstagvormittag gegen 09.50 Uhr verbotswidrig mit seinem grünfarbenem Motorrad der Marke Triumph auf den Bernhäuser Wochenmarkt gefahren. Nachdem er von einem Passanten darauf hingewiesen wurde, dass dies aufgrund der dort bestehenden Fußgängerzone nicht zulässig sei, setze der circa 50-jährige Biker nach einem kurzen Streitgespräch seine Fahrt rasant in Richtung Hauptstraße fort. Um nicht angefahren zu werden, mussten mehrere Passanten aufgrund der viel zu schnellen Fahrweise des Bikers ausweichen. Das Polizeirevier Filderstadt, Telefon 0711/70913, sucht nun nach Zeugen, denen der Motorradfahrer aufgefallen ist. Insbesondere werden Fußgänger gesucht, die durch seine Fahrweise gefährdet wurden.

Großbettlingen (ES): Einbruch in Schützenhaus (Zeugenaufruf)

Nach einer Alarmauslösung wegen eines Einbruchs in das Schützenhaus Großbettlingen ist es am frühen Sonntagmorgen zu einem größeren Fahndungseinsatz der Polizei gekommen, bei welchem auch ein Polizeihubschrauber eingesetzt wurde. Nach bisherigem Ermittlungsstand schlug ein unbekannter Täter um kurz vor 6 Uhr eine Scheibe an der Gebäuderückseite ein und gelangte so in den Gaststättenbereich des Schützenhauses. Neben Münzgeld wurde ein Kraftstoffkanister entwendet, welcher vom Einbrecher in Tatortnähe zurückgelassen wurde. Aufgrund von am Tatort aufgefundener Blutspuren ist davon auszugehen, dass sich der Täter beim Einschlagen der Scheibe Schnittverletzungen zugezogen hat. In diesem Zusammenhang wurde von einem Zeugen kurz nach der Tat beobachtet, wie sich eine tatverdächtige Person vom Schützenhaus in Richtung Ortsmitte Großbettlingen entfernte. Diese wird wie folgt beschrieben: circa 20-25 Jahre alt, 175-180 cm groß, schlanke Statur, blonde kurze Haare. Der Mann trug einen dunkelblauen Jogginganzug und war blutverschmiert. Die durchgeführten Fahndungsmaßnahmen verliefen bislang erfolglos. Das Polizeirevier bittet Zeugen, welche entsprechende Beobachtungen gemacht haben, sich unter der Telefonnummer 07022/92240 zu melden.

Ostfildern-Nellingen (ES): Fahrzeug entwendet (Zeugenaufruf)

Ein BMW ist in der Nacht von Freitag auf Samstag, zwischen 22.45 Uhr und 09.00 Uhr, in Nellingen entwendet worden. Der zehn Jahre alte, schwarze BMW M 3 stand im Tatzeitraum auf einem privaten, überdachten Stellplatz in der Wilhelmstraße. Das Fahrzeug, an welchem die Kennzeichen NT-MS 58 angebracht waren, hat einen Zeitwert von circa 30.000 Euro. Das Polizeirevier Filderstadt bittet unter der Telefonnummer 0711/70913 um sachdienliche Hinweise.

Meßstetten (ZAK): Kellerbrand in Mehrfamilienhaus

Am frühen Sonntagmorgen ist es in einem Mehrfamilienhaus in der Friedrich-List-Straße aus bislang ungeklärter Ursache zu einem Kellerbrand gekommen. Gegen 02.30 Uhr wurde über Notruf mitgeteilt, dass es in einem Kellerraum brennen würde. Daraufhin rückte ein Großaufgebot der Feuerwehr und des Rettungsdienstes sowie mehrerer Streifenwagen zur Einsatzstelle aus. Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte konnten in einem Abstellraum Flammen und im Treppenhaus eine starke Rauchentwicklung festgestellt werden. Sechs Bewohner befanden sich zu diesem Zeitpunkt noch in ihren Wohnungen. Sie wurden unverletzt von der Feuerwehr über einen Balkon gerettet. Der Rettungsdienst betreute die Bewohner des bis auf Weiteres nicht mehr bewohnbaren Gebäudes und brachte sie in einer nahegelegenen Festhalle vorläufig unter. Durch das rasche Eingreifen der Feuerwehr konnte eine weitere Brandausbreitung verhindert und das Feuer gelöscht werden. Die Höhe des Sachschadens beläuft sich nach ersten Schätzungen auf mehrere zehntausend Euro. Die Feuerwehr war mit 19 Fahrzeugen und 69 Einsatzkräften, der Rettungsdienst mit fünf Fahrzeugen und 13 Einsatzkräften tätig. Spezialisten der Kriminalpolizei sicherten Spuren am Brandort, die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

