Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Polizei warnt vor "Wechselgeldmasche"

Neukirchen-Vluyn/Moers (ots)

Die Polizei warnt vor unbekannten Tätern, die mit der bekannten "Wechselgeldmasche" unterwegs sind.

In Moers sind zum Beispiel zwei Unbekannte in einen Teeladen gegangen und wollten eine Packung Gummibärchen mit einem 100 Euro-Schein bezahlen. Es ist unklar, ob sie dabei "Falschgeld" gegen "echtes" Rückgeld tauschen wollten. Als der Kassierer den Schein nicht annehmen wollte, haben die Täter den Laden verlassen.

In Neukirchen-Vluyn haben Unbekannte einen Kassierer in einem Lebensmittelmarkt durch ihr ständiges Geldwechsel so abgelenkt, dass sie 100 Euro aus der Kasse erbeuten konnten.

Manchmal sprechen Täter auch Bürger auf der Straße an. Sie bitten ihr Opfer, eine Münze zu wechseln. Öffnet das Opfer die Geldbörse, wird es vom Täter abgelenkt. Während dieser beispielsweise seine Münze in die Börse wirft, nimmt er gleichzeitig Banknoten heraus.

Die Polizei rät:

- Seien sie Vorsichtig, wenn Leute geringwertige Sachen mit "großen" Scheinen bezahlen wollen.

- Verweisen sie Menschen, die Geld gewechselt haben wollen, an die nächste Bank.

- Wenn sie Geld wechseln, holen sie eine Vertrauensperson dazu.

- Nehmen Sie nur so viel Bargeld mit, wie Sie benötigen.

- Bei Abhebungen an Geldautomaten lassen Sie sich nicht ablenken.

- Tragen Sie Hand- und Umhängetaschen verschlossen und möglichst nahe am Körper.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell