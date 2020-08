Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

Lohne- Diebstahl eines PKW

Zwischen Mittwoch, 19. August 2020, 23.00 Uhr, und Donnerstag, 20. August 2020, 12.30 Uhr, kam es in der Spechtstraße zu einem Diebstahl. Ein bisher unbekannter Täter entwendete einen grauen BMW 316 I mit den Kennzeichen VEC-VS 32. Der PKW war auf einer Hofeinfahrt abgestellt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lohne (Tel. 04442-93160) entgegen.

Vechta- Aufbruchsversuch

Zwischen Montag, 03. August 2020, 18.00 Uhr, und Dienstag, 04. August 2020, 09.00 Uhr, wollten unbekannte Täter in Vechta, Oythe, die Tür eines als Lager genutzten Containers eines Sportvereins aufbrechen. Der Container war neben einer dortigen Soccer-Arena aufgestellt. Es blieb beim Versuch. Es wurden keine Gegenstände entwendet. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf 200,00 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Vechta entgegen, Tel.: 04441-9430.

Vechta- Sachbeschädigungen durch Farbschmierereien

Zwischen Mittwoch, 19. August 2020, 12.30 Uhr, und Donnerstag, 20. August 2020, 14.30 Uhr, kam es in der Straße Oythe bei einer dortigen Sportanlage zu Sachbeschädigungen durch Farbschmierereien. Bisher unbekannte Täter beschädigten die Rückseiten von mehreren Werbebannern, welche am Zaun des Sportplatzes angebracht sind, indem sie diese mit Farbe beschmierten. Der entstandene Schaden wird bislang auf 2400,00 Euro geschätzt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Vechta entgegen, Tel.: 04441-9430.

Vechta- Verkehrsunfallflucht unter dem Einfluss von Alkohol

Am Donnerstag, 20. August 2020, gegen 19.25 Uhr, kam es in der Stresemannstraße zu einem Verkehrsunfall. Ein anfangs unbekannter Fahrradfahrer kippte während der Fahrt nach links und beschädigte dabei einen am Straßenrand geparkten PKW. Am PKW entstand nicht unerheblicher Lackschaden. Anschließend entfernte sich der Fahrradfahrer von der Unfallstelle, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Polizeibeamte konnten den Fahrradfahrer wenig später feststellen und kontrollieren. Im Rahmen der Kontrolle bestand der Verdacht, dass der 60-jährige Fahrradfahrer aus Vechta unter dem Einfluss von Alkohol stehen könnte. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,32 Promille. Es folgten die Entnahme einer Blutprobe sowie die Untersagung der Weiterfahrt. Entsprechende Strafverfahren wurden gegen den Fahrradfahrer eingeleitet.

Holdorf - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Donnerstag, 20. August 2020, gegen 15.36 Uhr, kontrollierten Polizeibeamten einen 21-Jähriger aus Damme, welcher zuvor die Dammer Straße mit einem Pkw befuhr. Im Rahmen der Kontrolle stellten die Polizeibeamten fest, dass dieser nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Die Weiterfahrt wurde ihm untersagt und ein Verfahren wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis eingeleitet.

Holdorf - Fahren unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln

Am Mittwoch, 19. August 2020, gegen 20.15 Uhr, kontrollierten Polizeibeamten einen 32-jähriger PKW-Fahrer aus Diepholz in der Dammer Straße. Bei der Kontrolle bestand für die Polizeibeamten der Verdacht, dass der 32-Jährige unter dem Einfluss von Drogen gefahren sein könnte. Ein entsprechend durchgeführter Vortest verlief positiv. Die Entnahme einer Blutprobe wurde angeordnet, die Weiterfahrt untersagt und ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Lohne- Verkehrsüberwachung/ Geschwindigkeitsmessungen

Am Donnerstag, 20. August 2020, zwischen 11.15 und 12.15 Uhr, führten Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte Geschwindigkeitsmessungen in der Deichstraße in Lohne durch. Es wurden 10 Geschwindigkeitsverstöße festgestellt. Diese befanden sich alle im Verwarngeldbereich. Die höchste Geschwindigkeitsüberschreitung betrug 50 km/h statt erlaubten 30 km/h.

