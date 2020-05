Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Recklinghausen: Nach Unfallflucht: Personensuche mit Hubschrauber

Recklinghausen (ots)

Nach einem Unfall auf der Cäcilienhöhe am Recklinghäuser Festspielhaus am frühen Donnerstagmorgen, 21. Mai, gegen 0.40 Uhr, ist der Fahrer zu Fuß geflüchtet. Der Wagen war offensichtlich mit überhöhter Geschwindigkeit gegen eine Mauer an der Fußgängerbrücke zum Festspielhaus gefahren. Die Polizei suchte auch mit einem Hubschrauber nach dem Mann, da nicht auszuschließen war, dass er sich bei dem Unfall verletzt hat. Gefunden wurde der Mann in der Nacht nicht. Die Ermittlungen dauern an. Eine Zeugin hatte die rasante Fahrt des Wagens beobachtet und Reifenquietschen gehört. Sie sah einen Mann, der sich vom Unfallort entfernte: Personenbeschreibung: 20 bis 30 Jahre alt, er trug einen dunkelgrauen Kapuzenpulli, eine schwarze Jogginghose und schwarze Turnschuhe. Der Sachschaden an Auto und Mauer wird mit rund 8100 Euro beziffert. Der Wagen wurde sichergestellt. Weitere Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden: 08002361111

