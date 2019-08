Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Meldungen aus dem Landkreis Konstanz

Konstanz (ots)

Konstanz

Diebstahl

Ein unbekannter Täter entwendete in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch ein in der Steinstraße abgestelltes und verschlossenes E-Bike, Trekkingrad der Marke "Haibike Sduro" im Wert von etwa 2.500 Euro. Das E-Bike ist schwarz-gelb, hat eine 10-Gang-Kettenschaltung mit Scheibenbremsen, schwarze Schutzbleche und eine gelbe Fahrradtasche. Personen, die sachdienliche Hinweise zum Tatverdächtigen oder zum Verbleib des Fahrrads geben können, werden gebeten, sich an das Polizeirevier Konstanz, Tel. 07531/995-0, zu wenden.

Konstanz

Unfallflucht

Ein Verkehrsunfall zwischen zwei Radfahrern ereignete sich am Mittwoch gegen 12.45 Uhr im Taborweg. Eine 71-jährige Fahrradlenkerin fuhr in Richtung Pfeiferhölzle. Ein aus einem Rad- und Fußweg kommender Unbekannter fuhr in den Taborweg ein und übersah dabei die 71-Jährige. Es kam zum Zusammenstoß, in dessen Folge die Frau vom Fahrrad stürzte und sich eine Verletzung am Kopf zuzog. Der unbekannte Radler habe sich laut Zeugen kurz um die Frau gekümmert, ehe er seine Fahrt in Richtung Pfeiferhölzle fortsetzte. Der Mann ist etwa 45-50 Jahre alt, groß und schlank, hat lichtes Haar und einen Schnurbart. Personen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallverursacher geben können, insbesondere auch der Mann selbst, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Konstanz, Tel. 07531/995-0, zu melden.

Konstanz

Unfallflucht

Sachschaden in Höhe von rund 1.000 Euro entstand am Mittwoch gegen 15.30 Uhr an einem geparkten Pkw in der Mayenfischstraße. Ein unbekannter Fahrzeuglenker fuhr vermutlich beim Ein- oder Ausparken gegen eine Mercedes B-Klasse und setzte anschließend seine Fahrt fort, ohne sich um den entstandenen Fremdschaden zu kümmern. Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Konstanz, Tel. 07531/995-0, in Verbindung zu setzen.

Konstanz

Sachbeschädigung

Am Donnerstag gegen 3.30 Uhr beschädigte ein 20-jähriger alkoholisierter Fußgänger in der Oberlohnstraße ein Verkehrszeichen. Der Mann war der Polizei aufgefallen, weil er an einem Verkehrszeichen rüttelte und später einen Absperrpfosten hinter sich her zog. Die Polizeibeamten des Polizeireviers Konstanz konnten auch feststellen, dass ein anderes Verkehrszeichen aus dem Fundament gehebelt wurde. Der entstandene Sachschaden konnte bislang nicht beziffert werden. Der 20-Jährige erhielt einen Platzverweis und wurde angezeigt.

Radolfzell

Von Hund gebissen

Eine 38-jährige Hundehalterin wurde am Mittwoch gegen 09.45 Uhr beim Gassigehen in der Schützenstraße von einem fremden Hund gebissen. Der Hund sei aus seinem Halsband geschlüpft, über die Straße gerannt und direkt auf ihren Hund losgegangen. Die Hundehalterin, die sich schützend vor ihren Hund stellte, wurde vom fremden Hund in den Unterarm gebissen. Eine Zeugin verständigte daraufhin die Polizei. Mit dem Rettungsdienst wurde die verletzte Frau in ein Krankenhaus gebracht.

Singen

Kontrolle

Während einer Verkehrskontrolle am Mittwochmorgen in der Schaffhauser Straße stoppten die eingesetzten Beamten acht Verkehrsteilnehmer, die nicht angegurtet waren, einer telefonierte am Steuer und ein Pkw-Lenker gab an, noch nie im Besitz einer Fahrerlaubnis gewesen zu sein.

Hilzingen

Betrugsanrufe

Mehrere Bürger erhielten im Verlauf des gestrigen Mittwochs Anrufe mit der Betrugsmasche "Falscher Polizeibeamter". Der Anrufer gab sich jeweils als Polizeibeamter aus und versuchte auf diese Weise, das Vertrauen der älteren Personen zu gewinnen. Die Angerufenen erkannten den Betrug und brachen das Gespräch ab. Zu einem finanziellen Schaden kam es nicht.

Hilzingen-Weiterdingen

Vandalismus

Sachschaden von rund 2500 Euro verursachten unbekannte Täter auf dem Grillplatz im Gewann Tiefenkreuz. Am Dienstag bemerkten mehrere Zeugen, dass die Unbekannten den dort aufgestellten Holztisch auf den Grill gelegt und verbrannt hatten. Auch eine massive Sitzbank aus Holz wies großflächige Brandspuren auf. Außerdem wurden in dem Unterstand der Hütte am Grillplatz mehrere blaue Säcke mit Müll abgelagert. Sachdienliche Hinweise sind an die Polizei Singen, Tel. 07731 888-0, erbeten.

Singen

Unfall

Rund 6500 Euro Sachschaden an zwei Pkw ist die Folge eines Verkehrsunfalls in der Georg-Fischer Straße am Mittwoch gegen 16.00 Uhr. Eine 66-jährige Volvo-Fahrerin übersah an der Einmündung am Kreisverkehr Georg-Fischer-Str./Steißlinger-Str. einen bereits im Kreisverkehr auf der äußeren Fahrspur fahrenden, 21-jährigen BMW-Lenker und kollidierte mit diesem. Beide Pkw waren weiterhin fahrbereit.

Engen

Unfall

Zwei nicht mehr fahrbereite Pkw sind die Bilanz eines Unfalls am Mittwoch gegen 17.30 Uhr in der Hegaustraße. Ein 33-jähriger, alkoholisierter Autofahrer bemerkte zu spät, dass ein vor ihm fahrender 22-jähriger Pkw-Lenker verkehrsbedingt abbremste und fuhr auf. Der Atemalkoholtest, der bei dem 33-Jährigen durchgeführt wurde, ergab einen Wert von rund einem Promill.

Stockach

Bedrohung

Wegen einer Bedrohung erstattete am Mittwoch ein 69-jähriger Mann Anzeige gegen einen unbekannten Täter bei der Polizei. Er teilte mit, dass er am Montag gegen 15 Uhr im Bereich der Johann-Glatt-Straße auf einem Spaziergang mit seinem Hund gewesen sei. Der Hund habe seine Notdurft auf einer Wiese verrichtet. Mit einer entsprechenden Hundekottüte sei die Hinterlassenschaft entsprechend entsorgt worden. Plötzlich sei ein älterer Herr hinzugekommen und habe ihn angeschrien. Der 69-Jährige wies laut seinen Aussagen den unbekannten Mann darauf hin, dass er alles bereits entsorgt habe. Sollte noch Hundekot auf der Wiese vorhanden sein, dann stamme dieser nicht von seinem Hund. Der Mann sei zunehmend aggressiver geworden und hätte sich laut dem Hundebesitzer nicht beruhigen lassen. Letztlich habe der Mann unvermittelt einen Revolver aus einem umgehängten Brustbeutel gezogen und geäußert, dass der Hundebesitzer aufpassen solle, was er tue. Dieser habe im Anschluss die Örtlichkeit ruhig verlassen und sich nicht auf die Situation eingelassen. Der Unbekannte wird beschrieben als: ca. 65 Jahre alt, ca. 165 cm groß, trug eine dreiviertellange, beige Hose, ein helles Hemd, eine rote Schildmütze, eine dunkle Stoffumhängetasche, sprach akzentfreies Deutsch. Sachdienliche Hinweise sind an die Polizei Stockach, Tel. 07771 9391 0, erbeten.

