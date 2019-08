Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Ottersweier - Alarm nach Schmorbrand

Otterweier (ots)

Bisherigen Feststellungen zufolge haben ein technischer Defekt und ein daraus resultierender Schmorbrand in einem Verteilerkasten am Donnerstagabend in einer Einrichtung in der Hubstraße zu einem Feuerwehr- und Polizeieinsatz geführt. Aufgrund der entstandenen Rauchentwicklung mussten die Hausbewohner kurzfristig das Gebäude verlassen. Verletzt wurde allerdings niemand. Der Sachschaden dürfte mehrere Hundert Euro betragen.

/wo

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781-211211

E-Mail: offenburg.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell