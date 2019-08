POL-KN: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Polizeipräsidium Konstanz

Sigmaringen

Beleidigung und Körperverletzung

Weil einem 41-jährigen Mann am Mittwoch gegen 17 Uhr in einer Apotheke am Leopoldplatz ein bestimmtes Präparat nicht ausgehändigt wurde, ärgerte er sich dermaßen, dass er die Angestellte und den Inhaber beleidigte und bespuckte. Bevor er die Apotheke verließ, warf er noch einen Drucker zu Boden, der jedoch hierdurch nicht beschädigt wurde. Dem Mann wurde von den Beamten ein Platzverweis erteilt. Wegen Körperverletzung und Beleidigung muss er sich nun verantworten.

B 465 / Abfahrt Laiz

Motorradfahrer droht Fahrverbot

Ein 47-jähriger Motorradfahrer wurde am Mittwoch gegen 14.30 Uhr auf der B 463 nach einer Geschwindigkeitsüberschreitung angehalten und kontrolliert. Der Mann war im Auslauf des zweispurigen Streckenabschnitts, am Beginn des einspurigen Teils, mit rund 155 km/h anstatt den erlaubten 100 km/h gemessen worden. Somit droht ihm neben einem Bußgeld und Punkten in Flensburg auch ein einmonatiges Fahrverbot.

L 456 / Parkplatz Josefslust

Unterschlagung

Wegen des Verdachts der Unterschlagung ermittelt das Polizeirevier Sigmaringen, nachdem ein 46-jähriger Mann am Mittwochabend gegen 18.30 Uhr sein Handy auf dem Parkplatz "Josefslust" liegen lassen hat. Als er sein Mobiltelefon etwa 15 Minuten später holen wollte, hatte es bereits jemand mitgenommen. Bei dem Handy handelt es sich um ein silbernes IPhone 6s. Personen, die Verdächtiges beobachtet haben oder Hinweise zum Verbleib des Handys geben können, werden gebeten, sich an das Polizeirevier Sigmaringen, Tel. 07571/104-0, zu wenden.

Ostrach

Unfallflucht

Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte am heutigen Donnerstag gegen 04.00 Uhr eine Gartenanlage im Europaweg. Anhand der Spuren wird davon ausgegangen, dass der Unbekannte vermutlich mit einem Roller den Europaweg in Richtung Etrechystraße befuhr. Vor der Einmündung kam er in einer scharfen Rechtskurve nach links von der Fahrbahn ab und beschädigte die Grünanlage. Ohne sich um den entstandenen Sachschaden von rund 500 Euro zu kümmern, entfernte sich der Unbekannte von der Unfallstelle. Personen, die Hinweise zum Verursacher geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Bad Saulgau, Tel. 07581/482-0, in Verbindung zu setzen.

Kratzer

07531/995-1016

