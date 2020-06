Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Oer-Erkenschwick: Überfall auf Mobilfunkgeschäft

Recklinghausen (ots)

Am Freitagvormittag betrat ein unbekannter Mann ein Ladenlokal an der Stimbergstraße. Hier forderte er eine Zeugin auf in einen Nebenraum zu gehen und die Tür zu schließen. Vom Ladeninhaber ließ er sich Mobiltelefone in eine Tasche packen. Anschließend flüchtete er in unbekannte Richtung.

Der Tatverdächtige konnte beschrieben werden: ca. 40 Jahre alt, ca. 180 cm groß, muskulöse Statur, lange dunkle Haare, bekleidet mit einem dunklen Oberteil, dunkler kurzer Hose und roter Wollmütze

Hinweise nimmt das zuständige Kriminalkommissariat unter der 0800 2361 111 entgegen.

