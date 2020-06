Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Herten: Tatverdächtiger nach Diebstahl von Grablampen gefasst

Recklinghausen (ots)

Am Samstag, gegen 19:00 Uhr, entwendete ein 51-jähriger Mann aus Mönchengladbach mutmaßlich mehrere Grablampen von einem Friedhof an der Nimrodstraße. Durch einen Zeugenhinweis konnte der 51-Jährige an einem weiteren Friedhof in Recklinghausen am Nordcharweg angetroffen und festgenommen werden, nachdem er Beute im Kofferraum eines Autos deponierte. Vor Ort ergaben sich außerdem Hinweise darauf, dass der Mann unter dem Einfluss von Drogen Auto gefahren ist. Außerdem ist er nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis.

Am Amtsgericht Recklinghausen wurde Haftbefehl gegen den 51-Jährigen erlassen.

