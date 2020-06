Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Dorsten: Über Fuß gefahren und geflüchtet

Recklinghausen (ots)

Am Sonntag gegen 20:20 h ist ein 37-Jähriger aus Dorsten leicht verletzt worden, als ein Auto über seinen Fuß fuhr. Der Wagen kam aus der Straße Wittenbrink und bog über einen Verbindungsweg in die Straße "Im Wauert" ein. Der 37-Jährige war dort zu Fuß unterwegs. Das Auto wurde nach dem Unfall nicht angehalten, sondern fuhr weiter. Der Dorstener wurde zur abmulanten Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Die Ermittlungen zum Fahrer des Autos dauern an.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Recklinghausen

Ramona Hörst

Telefon: 02361/55-1032

E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de

www.polizei.nrw.de

Verfolgen Sie unsere Meldungen auch auf:

www.polizei.nrw.de

www.facebook.com/polizei.nrw.re

https://twitter.com/polizei_nrw_re

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell