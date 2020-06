Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Recklinghausen: Festnahme nach Einbruch

Recklinghausen (ots)

Am frühen Morgen, gegen 02:00 Uhr, hebelten drei Männer die Tür zu einem Mobilfunkgeschäft am Markt auf. Ein Zeuge beobachtete die Männer bei der Tat und informierte die Polizei. Nach ersten Erkenntnissen wurden diverse Mobiltelefone entwendet. Die Tatverdächtigen flüchteten mit Fahrrädern in Richtung Westen. Im Rahmen einer Fahndung im Umfeld konnte einer der drei Männer vorläufig festgenommen werden. Die anderen beiden konnten flüchten.

In das Ladenlokal war bereits am 12. Juni diesen Jahres eingebrochen worden.

Die beiden flüchtigen Tatverdächtigen wurden beschrieben als ca. 180 cm groß und dunkel bekleidet.

Hinweise nimmt das zuständige Kriminalkommissariat unter der 0800 2361 111 entgegen.

