Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Castrop-Rauxel: Dachstuhl ausgebrannt - Tatverdächtiger festgenommen

Recklinghausen (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der StA Dortmund und des PP Recklinghausen

Auf der Frohlinder Straße wurde am frühen Freitagmorgen, gegen 3.55 Uhr, ein brennendes Auto gemeldet. Als Polizei und Feuerwehr vor Ort eintrafen, wurde zeitgleich ein Wohnhausbrand in unmittelbarer Nähe, auf der Adlerstraße, bemerkt. Hier brannte ein Dachstuhl. Das Feuer griff auch auf den Dachstuhl eines benachbarten Mehrfamilienhauses über. Verletzt wurde niemand, alle Bewohner konnten ihre Wohnungen rechtzeitig verlassen. Die Feuerwehr konnte die Brände löschen. Der eine Dachstuhl brannte vollständig ab, es entstand hoher Sachschaden. Die Ermittler gehen derzeit von Brandstiftung aus. Ob ein Zusammenhang mit dem Autobrand besteht, ist ebenfalls Gegenstand der Ermittlungen. Es wurde eine Mordkommission eingerichtet. Noch vor Ort konnte heute Morgen ein Tatverdächtiger festgenommen werden. Der 35-Jährige hat aktuell keinen festen Wohnsitz. Er soll noch heute dem Haftrichter vorgeführt werden. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Recklinghausen

Pressestelle

Annette Achenbach

Telefon: 02361 55 1033

E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de

www.polizei.nrw.de

Verfolgen Sie unsere Meldungen auch auf:

www.polizei.nrw.de

www.facebook.com/polizei.nrw.re

https://twitter.com/polizei_nrw_re

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell