Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Datteln: Proteste gegen das Kraftwerk

Recklinghausen (ots)

Mehrere Fahrradgruppen haben sich aus Dortmund, Recklinghausen, Waltrop und Castrop-Rauxel am Sonntag, 21.06.2020 zu Protesten gegen das Kraftwerk in Datteln angekündigt. Sie wollen sich gegen 15.00 h am Neumarkt treffen, um dann am Nachmittag in einer weiteren angemeldeten Tour das Kraftwerk zu umfahren. Die Anmelder erwarten mehrere hundert Teilnehmer. Es kann zu Verkehrsstörungen kommen. Die Polizei wird vor Ort sein. Wir informieren Sie auf unserem Twitterkanal (polizei_nrw_re) über den Verlauf der Veranstaltungen und die Verkehrsstörungen. Sie können unsere Tweets auch im Internet lesen, wenn Sie selbst nicht bei Twitter angemeldet sind. Klicken Sie dazu hier https://twitter.com/polizei_nrw_re Eine Medienanlaufstelle für Journalisten wird während der Versammlungen eingerichtet.

