Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Waltrop: Seniorin fällt auf Betrüger rein

Recklinghausen (ots)

Eine 89-jährige Frau aus Waltrop ist am Donnerstagnachmittag Opfer von Betrügern geworden. Die Seniorin wurde gegen 14 Uhr angerufen. Am Telefon gab sich eine Frau als Familienangehörige aus - und bat die 89-Jährige um eine größere Summe Geld, da sie sich selbst in einer finanziellen Notlage befinden würde. Außerdem nannte sie der älteren Dame den Namen eines Boten, der gleich vorbeikommen würde, um den Umschlag mit Geld abzuholen. Die 89-Jährige schöpfte zu diesem Zeitpunkt wohl noch keinen Verdacht und gab tatächlich gegen 15.30 Uhr eine größere Summe Bargeld einem ihr unbekannten Mann, der sich als der angekündigte Bote ausgab. Wenig später alarmierte dann der (echte) Enkel der 89-Jährigen die Polizei. Da waren der Mann und das Geld aber leider schon weg.

Der Bote wird wie folgt beschrieben: männlich, etwa 25 bis 30 Jahre alt, ca. 1,75m bis 1,80m groß, schlank, (vermutlich) weißer Mundschutz. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Tel. 0800/2361 111.

Leider ist so etwas kein Einzelfall. Trickdiebe sind erfinderisch, ihre Maschen sind aber meistens ähnlich. Ihr Ziel ist es, an Bargeld oder Wertsachen (z.B. Schmuck) zu kommen. Ihre Opfer sind in der Regel ältere Menschen. Um nicht auf solche Betrüger hereinzufallen, gibt die Polizei folgende Tipps: Seien Sie misstrauisch, wenn sich Personen am Telefon als Verwandte oder Bekannte ausgeben, die Sie als solche nicht erkennen. Geben Sie grundsätzlich keine Details zu familiären oder finanziellen Verhältnissen preis. Halten Sie nach einem verdächtigen Anruf mit Familienangehörigen Rücksprache. Übergeben Sie niemals Geld an unbekannte Personen. Wenn Zweifel bestehen, rufen sie die Polizei unter der Tel. 110 an.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Recklinghausen

Pressestelle

Annette Achenbach

Telefon: 02361 55 1033

E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de

www.polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen