Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Castrop-Rauxel: Einbruch

Recklinghausen (ots)

Am Mittwochnachmittag hat ein unbekannter Täter versucht in eine Wohnung an der Bladenhorster Straße einzubrechen. Die Bewohnerin hatte nach der Rückkehr zu ihrer Wohnung Bohrspuren entdeckt. Ein Nachbar hatte zuvor einen Mann an der Tür beobachtet, sich aber nichts weiter bei den "Arbeiten" gedacht. Der Tatverdächtige konnte beschrieben werden: männlich, stämmig, ca. 1,80 m groß, kurze dunkle Haare, drei-Tage-Bart, grün/schwarze Arbeitskleidung

Hinweise nimmt das zuständige Kriminalkommissariat unter der 0800 2361 111 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Recklinghausen

Andreas Lesch

Telefon: 02361 55 1031

E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de

www.polizei.nrw.de

