POL-RE: Haltern am See: Fahndung nach Wechselgeldbetrug

Die Polizei bittet um Mithilfe: Gesucht wird ein Mann, der in einem Supermarkt in Haltern am See - mit einem Wechselgeldtrick - Geld erbeutet hat. Dabei wurde der Mann von einer Kamera aufgezeichnet. Zuvor hatte er den Betrug auch schon in einem anderen Geschäft versucht. Fotos und weitere Infos sind im Fahndungsportal zu finden:

https://polizei.nrw/fahndungen/unbekannte-tatverdaechtige/haltern-am-see-trickdiebstahl

Hinweise nimmt die Polizei unter Tel. 0800/2361 111 entgegen.

