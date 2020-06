Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Verkehrsunfall in Bulmke-Hüllen - Zeugen gesucht

Gelsenkirchen (ots)

Nach einem Verkehrsunfall mit Verkehrsunfallflucht am 16. Juni 2020 im Kreuzungsbereich der Hohenzollernstraße und der Florastraße sucht die Polizei einen bislang unbekannten Mann, der nach dem Unfall mit seiner silbernen Limousine geflüchtet ist. Der Unbekannte beabsichtigte um 23.42 Uhr mit seinem 3er BMW von der Hohenzollernstraße nach links in die Florastraße abzubiegen und kollidierte im Kreuzungsbereich mit einem 19-jährigen Gelsenkirchener, der mit seinem Wagen auf der Hohenzollernstraße in südliche Richtung fuhr. Nach dem Zusammenstoß entfernte sich der BMW-Fahrer auf der Hohenzollernstraße in nördliche Richtung. Der Flüchtige hatte dunkle Haare und einen längeren Bart. Er trug ein dunkles T-Shirt. Der gesuchte BMW wurde bei dem Unfall im Frontbereich beschädigt. Sachdienliche Hinweise zum Fahrzeug und dem Fahrzeugführer nimmt die Polizei Gelsenkirchen unter den Rufnummern 0209/ 365-6231 (Verkehrskommissariat) oder - 2160 (Leitstelle) entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Gelsenkirchen

Katrin Schute

Telefon: +49 (0) 209 365-2010 bis 2014

E-Mail: pressestelle.gelsenkirchen@polizei.nrw.de

https://gelsenkirchen.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell