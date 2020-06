Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Polizei beschlagnahmt Führerschein nach Verkehrsunfall mit Unfallflucht

Gelsenkirchen (ots)

Polizeibeamte haben nach einem Verkehrsunfall in Ückendorf den Führerschein eines 54-jährigen Autofahrers beschlagnahmt. Der Gelsenkirchener wendete seinen Wagen gegen 8.05 Uhr auf der Bergmannstraße und touchierte dabei ein geparktes Fahrzeug in einer Parkbucht an der Bergmannstraße/ Heidelberger Straße. Anschließend entfernte sich der 54-Jährige zunächst von der Unfallstelle. Als er zurückkehrte, stellten die eingesetzten Polizeibeamten Alkoholgeruch in seiner Atemluft fest. Ein von ihm freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest verlief positiv. Der 54-Jährige musste die Polizisten zur Wache begleiten, wo ihm ein Arzt Blutproben entnahm. Der Führerschein des Gelsenkircheners wurde beschlagnahmt. Ihn erwartet ein Strafverfahren.

