Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Dorsten: Mutmaßlicher Einbrecher festgenommen

Recklinghausen (ots)

Am frühen Morgen, gegen 03:30 Uhr, wachte eine Frau in ihrer Wohnung an der Hermannstraße auf und sah einen fremden, unbekannten Mann im Zimmer. Er flüchtet und der Lebensgefährte der Frau informierte die Polizei. Im Rahmen einer Fahndung im Umfeld konnte die Polizei einen 35-jährigen Dorstener als Tatverdächtigen festnehmen. Bei ihm wurde mögliche Beute aufgefunden.

