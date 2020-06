Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Einbrecher überrascht

Gelsenkirchen (ots)

Zwei Einbrecher überraschte ein 72-jähriger Hausbesitzer am Dienstagmittag, 16. Juni, in der Straße Sobbehof in Bismarck. Gegen 11.45 Uhr hörte er verdächtige Geräusche und sah beim Betreten des Wohnzimmers, wie zwei Unbekannte die Terrassentür des Einfamilienhauses mit einem Brecheisen aufhebeln wollten. Nach ihrer Entdeckung flüchteten die Täter ohne Beute in Richtung Bickernstraße. Einer ist 18 bis 20 Jahre alt, hatte kurze, schwarze Haare und trug eine schwarze Lederjacke sowie eine blaue Jeans. Der andere Gesuchte ist ebenfalls 18 bis 20 Jahre alt und hatte auch kurze, schwarze Haare. Beide trugen blaue Einwegmasken. Hinweise auf die Flüchtigen nimmt die Polizei Gelsenkirchen unter den Telefonnummern 0209 365-8112 (Kriminalkommissariat 21) oder 0209 365-8240 (Kriminalwache) entgegen.

