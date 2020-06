Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Drei Ingewahrsamnahmen nach Auseinandersetzungen

Gelsenkirchen (ots)

Im Polizeigewahrsam landeten drei Männer (20, 22,36) aus Gelsenkirchen nach Auseinandersetzungen am Montag, 15. Juni, auf der Bruktererstraße in Erle. Gegen 17.40 Uhr wurde die Polizei das erste Mal alarmiert. Einsatzgrund waren Streitigkeiten mit anschließender Körperverletzung zwischen mehreren Personen. Hierbei erlitt ein Beteiligter leichte Verletzungen. Die Beamten nahmen vor Ort eine Strafanzeige auf und sprachen Platzverweise aus. Kurze Zeit später, gegen 18.30 Uhr, mussten Polizeibeamte erneut zur Brukterer Straße ausrücken. Mehrere Anrufer hatten dort eine Schlägerei gemeldet. Die Ordnungshüter beendeten die Auseinandersetzung und nahmen drei Streithähne mit zur Wache. Die Ermittlungen zum Hintergrund dauern an.

