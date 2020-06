Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Zeugen nach Einbrüchen in Supermarktfilialen gesucht

Am Sonntag, 14. Juni, und Montag, 15. Juni, sind bislang unbekannte Täter in zwei Netto-Filialen in Erle und in Rotthausen eingebrochen. Am Sonntag, gegen 23.30 Uhr, suchten die Einbrecher eine Filiale an der Emil-Zimmermann-Allee heim. Sie verschafften sich über eine Rampe Zutritt zum Geschäft und entwendeten diverse Zigarettenschachteln. In eine weitere Netto-Filiale an der Steeler Straße drangen unbekannte Täter am Montag, gegen 3.30 Uhr, ein. Hier gelangten die Unbekannten durch eine Tür in den Supermarkt. Es wurden Tabakwaren und Spirituosen in unbekannter Menge gestohlen. Hinweise zu den Taten oder zu Tatverdächtigen in beiden Fällen nimmt die Polizei Gelsenkirchen unter den Rufnummern 0209 365-8112 (Kriminalkommissariat 21) oder 0209 365-8240 (Kriminalwache) entgegen.

