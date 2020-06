Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Dorsten: Rennradfahrer bei Unfall mit Hund verletzt

Recklinghausen (ots)

Im Bereich Friesenweg/Frankenstraße ist am Mittwochnachmittag, gegen 16.45 Uhr, ein Fahrradfahrer verunglückt. Der 56-jährige Mann aus Haltern am See war mit seinem Rennrad von Wulfen in Richtung Lippramsdorf unterwegs. Nach eigenen Angaben kam ihm im Bereich der Kreuzung ein nicht angeleinter Hund entgegen. Der Radfahrer konnte nicht mehr ausweichen und es kam zum Zusammenstoß. Der 56-Jährige stürzte daraufhin und wurde mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Der Hund ist offenbar unverletzt. Die Hundehalterin war ebenfalls vor Ort.

