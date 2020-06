POL-RE: Gladbeck: Fahndung nach Tankbetrüger - mit Fotos

Polizeipräsidium Recklinghausen

Ein bislang unbekannter Tatverdächtiger betankte am 30.12.2019 seinen silbernen Opel Meriva an einer Tankstelle an der A52 und verließ das Tankstellengelände, ohne die Rechnung zu zahlen. Am Fahrzeug waren gestohlene Kennzeichen angebracht.

Am 05.01.2020 betankte offensichtlich der gleiche Tatverdächtige erneut seinen silbernen Opel Meriva. Nach dem Tankvorgang verließ er mit dem Fahrzeug das Gelände, ohne die Rechnung zu begleichen. Auch in diesem Fall waren gestohlene Kennzeichen am Fahrzeug angebracht.

Die Fotos finden Sie unter dem folgenden Link:

https://polizei.nrw/fahndungen/unbekannte-tatverdaechtige/gladbeck-tankbetrug

Hinweise nimmt das zuständige Kriminalkommissariat unter der 0800 2361 111 entgegen.

