Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Bottrop: Auto und Carport abgebrannt

Recklinghausen (ots)

Am Morgen, gegen 05:00 Uhr, brannten eine Mülltonne, ein Carport und ein darunter abgestelltes Auto (VW T-cross) an der Suitbertstraße. An dem angrenzenden Gebäude entstand kein Sachschaden. Die Feuerwehr löschte den Brand. Das Auto und das Carport wurden durch das Feuer komplett zerstört.

Die Brandursache steht noch nicht fest. Die Ermittlungen dauern an.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Recklinghausen

Andreas Lesch

Telefon: 02361 55 1031

E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de

www.polizei.nrw.de

Verfolgen Sie unsere Meldungen auch auf:

www.polizei.nrw.de

www.facebook.com/polizei.nrw.re

https://twitter.com/polizei_nrw_re

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell