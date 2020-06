Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Datteln: Proteste am Kraftwerk - Abschlussmeldung

Recklinghausen (ots)

Am Sonntag waren in und um Datteln insgesamt etwa 300 Versammlungsteilnehmer verschiedener Bündnisse mit Fahrrädern unterwegs, um gegen das Kraftwerk zu demonstrieren. Aus verschiedenen Städten reisten die Versammlungsteilnehmer in Gruppen an und trafen sich am Neumarkt in Datteln. Von dort aus fuhren die Gruppen gemeinsam los und umfuhren das Kraftwerk. Die Fahrt endete an der Straße "Zur Seilscheibe". Gegen 18:45 Uhr war die letzte Versammlung beendet. Die Versammlungen verliefen störungsfrei und friedlich. Einige Straßen mussten für die Fahrradkorsos zeitweise gesperrt werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Recklinghausen

Ramona Hörst

Telefon: 02361/55-1032

E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de

www.polizei.nrw.de

Verfolgen Sie unsere Meldungen auch auf:

www.polizei.nrw.de

www.facebook.com/polizei.nrw.re

https://twitter.com/polizei_nrw_re

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell