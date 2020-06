Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Traurige Bilanz bei Verkehrskontrollen am Wochenende

Bei Verkehrskontrollen hat die Polizei Gelsenkirchen am zurückliegenden Wochenende fünf Autofahrer und einen Mopedfahrer festgestellt, die unter dem Einfluss berauschender Substanzen unterwegs waren. Drei Fahrzeugführer waren darüber hinaus nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis. Am Samstag, 6. Juni 2020, kontrollierten Polizeibeamte auf der Florastraße in Bulmke-Hüllen einen 19-jährigen Golffahrer aus Gelsenkirchen. Er war nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis. Ein von ihm freiwillig durchgeführter Drogenvortest verlief positiv. Die Polizisten nahmen ihn mit zur Wache, wo ihm ein Arzt eine Blutprobe entnahm. Ihn erwartet ein Strafverfahren. Um 9.15 Uhr verlief der freiwillige Drogenvortest eines 41-jährigen Gelsenkircheners positiv, der mit seinem Kleinkraftrad auf der Ückendorfer Straße in Ückendorf unterwegs war. Er musste die Polizeibeamten zur Wache begleiten. Nachdem ihm ein Arzt eine Blutprobe entnommen hatte, konnte er seinen Weg zu Fuß fortsetzen. Die Beamten leiteten ein Ordnungswidrigkeitenverfahren gegen den Gelsenkirchener ein. Am Sonntag, 7. Juni 2020, kontrollierten Polizeibeamte um 8.50 Uhr und um 9.30 Uhr auf der Vinckestraße in Buer zwei Autofahrer, bei denen freiwillig durchgeführte Drogenvortests positiv verliefen. Die Polizisten nahmen den 37-jährigen Duisburger und den 40-jährigen Gladbecker mit zur Wache. Hier entnahm ihnen ein Arzt eine Blutprobe. Die beiden setzten anschließend als Fußgänger ihren Weg fort. Sie erwarten Ordnungswidrigkeitenverfahren. Um 22.20 Uhr stimmte ein 34-jähriger Gelsenkirchener auf der Hauptstraße in der Altstadt einem freiwilligen Drogenvortest zu und versuchte dann, die eingesetzten Polizeibeamten zu täuschen. Der Autofahrer versuchte den Urinbecher mit einem Energy Drink zu befüllen. Sein tatsächlicher Test verlief dann positiv, so dass er die Beamten für eine Blutprobe mit zur Wache begleiten musste. Er war außerdem nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis. Nun erwartet ihn ein Strafverfahren. Am Montag, 8. Juni 2020, kontrollierten Polizisten um 2.30 Uhr an der Kreuzung Blumendelle/ Münchener Straße in Schalke einen 31-jährigen Autofahrer aus Gelsenkirchen. Der 31-Jährige gab an, dass er vor Fahrtantritt Drogen konsumiert habe. Außerdem war er nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis. Auf der Wache entnahm ihm ein Arzt eine Blutprobe und die Polizeibeamten leiteten ein Strafverfahren gegen ihn ein. Der 31-Jährige setzte seinen Weg anschließend zu Fuß fort.

