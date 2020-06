Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Zwei brennende Müllcontainer - Zeugensuche

Gelsenkirchen (ots)

Ein aufmerksamer Zeuge hat am Sonntagabend, 7. Juni 2020, brennende Müllcontainer am Bahnhofsvorplatz in der Altstadt bemerkt und durch sein schnelles Handeln womöglich größeren Schaden verhindert. Gegen 22.15 Uhr alarmierte der 34-jährige Gelsenkirchener die Feuerwehr, die den Brand löschen konnte. Durch das Feuer entstand am Gebäude Sachschaden an Fassade, Fenstern und einer Tür. Die Polizei bittet Zeugen, die zur Tatzeit Verdächtiges beobachtet haben, sich mit Hinweisen beim Kriminalkommissariat 11 unter 0209/365-7112 oder bei der Kriminalwache unter -8240 zu melden.

