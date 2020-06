Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Körperverletzung nach Drogenkonsum

Gelsenkirchen (ots)

Am späten Freitagabend, 5. Juni 2020, ist eine private Feier in Beckhausen aus dem Ruder gelaufen. Als die Polizeibeamten um 22.12 Uhr alarmiert wurden, trafen sie auf der Braukämperstraße einen 44 Jahre alten Gelsenkirchener mit einer Platzwunde am Kopf. Er gab an, gemeinsam mit zwei Bekannten Alkohol und Drogen in einer Wohnung an der Horster Straße konsumiert zu haben. Schließlich sei es zum Streit gekommen, bei dem sich die Kontrahenten wechselseitig beleidigten und unter anderem mit einem Besenstiel und einem Hammer aufeinander einschlugen. Ein hinzugerufener Rettungswagen brachte den Mann zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. Die Ermittlungen dauern an.

