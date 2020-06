Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Einladung zum Ministergespräch "Talentscouting bei der NRW-Polizei" im Polizeipräsidium Gelsenkirchen

Gelsenkirchen (ots)

"Auf der Suche nach Talenten: Ein Jahr Scouting bei der Polizei Gelsenkirchen" lautet der Titel des Ministerbesuchs, bei dem NRW-Innenminister Herbert Reul mit zwei jungen Menschen ins Gespräch kommt, die seit Beginn des Pilotprojektes dabei sind und das Bewerbungs- und Auswahlverfahren bei der Polizei erfolgreich bestanden haben. Polizeihauptkommissarin Yvonne Shirazi Adl, erster polizeilicher Talentscout, teilt Erfahrungswerte ihrer Arbeit mit Journalisten, bevor Herr Minister Reul einen Ausblick zur Fortführung des Projektes bei der Polizei NRW gibt. Zu dem Ministerbesuch am Montag, 15. Juni 2020, um 13.30 Uhr, laden wir alle interessierten Medienvertreter ins Polizeipräsidium Gelsenkirchen, Rathausplatz 4, 45894 Gelsenkirchen, ein. Bitte melden Sie sich beim Pförtner, Eingang Hölscherstraße, an. Sie werden dort in Empfang genommen. Eine Anmeldung bis spätestens zum 10. Juni ist telefonisch unter 0209 365-2010 oder per E-Mail an pressestelle.gelsenkirchen@polizei.nrw.de dringend geboten, um erforderlich Maßnahmen der CoronaSchutzVO umsetzen zu können.

