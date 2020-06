Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Aufmerksame Polizistin stellt mutmaßlichen Fahrraddieb

Weil die Polizeibeamtin auch beruflich mit Fahrraddiebstählen zu tun hat, fiel ihr auf dem Weg zum Dienst ein Mann ins Auge, der ein Fahrrad trug. Sie folgte ihm und verständigte weitere Polizisten. Auf einem Hinterhof an der Bis-marckstraße in Bismarck fanden die Beamten dann das Fahrrad. Es war abgeschlossen und das Schloss am Hin-terreifen mit einer Jacke verdeckt. Auch denjenigen, der es vorher dorthin getragen hatte, trafen die Beamten an. Der 37-jährige Gelsenkirchener gab an, dass Rad im Auftrag eines ihm nur mit Vornamen bekannten Freundes mit-genommen zu haben. Im Rucksack des Mannes fanden die Beamten unter anderem einen Akku-Trennschleifer und Handschuhe. Die Polizisten nahmen den Gelsenkirchener mit zur Wache, das Fahrrad stellten sie sicher. Die Ermitt-lungen dauern an. Die Polizei bittet den Besitzer des Rades der Firma Cube in einer seltenen grünen Farbe, sich bei der Polizei unter 0209/ 365-8213 zu melden.

