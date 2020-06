Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Unbekannter fährt in Bushaltestelle und flüchtet dann/ die Polizei sucht Zeugen

Gelsenkirchen (ots)

Zum Glück wurde niemand verletzt! Gestern, 4. Juni 2020, ist gegen 22.40 Uhr ein bislang unbekannter Mann mit seinem roten BMW in eine Bushaltestelle auf der Kreuzung Ringstraße /Kirchstraße in der Altstadt gefahren und anschließend geflüchtet. Ein Zeuge beobachtete, wie der Unbekannte mit hoher Geschwindigkeit von der Kirchstraße kommend in den Kreuzungsbereich fuhr und die Kontrolle über das Fahrzeug verlor. Die Haltestelle, an der sich zum Glück niemand aufhielt, wurde stark beschädigt. Die Polizei sucht weitere Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Angaben zu dem roten BMW machen können. Bei dem Auto handelt es sich vermutlich um ein Cabrio. Außerdem muss der Wagen im Frontbereich stark beschädigt sein. Sachdienliche Hinweise bitte an das Verkehrskommissariat unter 0209/ 365 -6231 oder an die Leitstelle unter -2160.

