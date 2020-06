Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Polizei beendet drei Rauschfahrten im Gelsenkirchener Norden

Gelsenkirchen

Wer sich unter Alkohol- oder Drogeneinfluss hinters Steuer setzt, gefährdet sich und andere Verkehrsteilnehmer. Drei "Rauschfahrten" beendete die Polizei Gelsenkirchen nach Verkehrskontrollen am 4. Juni 2020 zwischen 11.30 Uhr und 23.30 Uhr. Bei einem 34-jährigen Autofahrer aus Gelsenkirchen verlief um 11.30 Uhr auf der Feldhauser Straße in Scholven ein von ihm freiwillig durchgeführter Drogenvortest positiv. Er musste die kontrollierenden Polizisten zur Wache begleiten, wo ihm ein Arzt eine Blutprobe entnahm. Die Beamten untersagten dem Gelsenkirchener die Weiterfahrt und leiteten ein Ordnungswidrigkeitenverfahren gegen ihn ein. Gegen 19.20 Uhr kontrollierten Polizeibeamte nach dem Hinweis eines Zeugen eine 51 Jahre alte Gelsenkirchenerin, die am Steuer ihres Wagens auf einem Parkplatz an der Burgsteinfurter Straße in der Resser Mark saß. Der Innenraum des Fahrzeugs roch intensiv nach Alkohol. Die Gelsenkirchenerin gab gegenüber den Polizeibeamten an, dass sie vor Fahrtantritt Alkohol konsumiert hatte. Ein Arzt entnahm ihr auf der Wache eine Blutprobe. Sie erwartet ein Strafverfahren. Bei einer Verkehrskontrolle auf der Ortbeckstraße in Erle verlief der freiwillig durchgeführte Atemalkoholtest einer 53-jährigen Autofahrerin aus Gelsenkirchenerin positiv. Sie musste die Polizisten zur Wache begleiten, wo ihr ein Arzt Blutproben entnahm. Ihr Führerschein wurde sichergestellt. Sie erwartet ein Strafverfahren.

