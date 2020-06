Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Tatverdächtiger Randalierer nach kurzer Flucht gestellt

Gelsenkirchen (ots)

Polizeibeamte haben heute Morgen, 5. Juni 2020, einen jungen Mann gestellt, der im Verdacht steht, zuvor mit zwei weiteren bislang unbekannten Männern die Glasscheibe einer Bahnhaltestelle am Goldbergplatz in Buer zerstört zu haben. Ein Zeuge hatte um 00.19 Uhr die Beamten alarmiert, weil er die Tatverdächtigen beobachtete, als sie sich an der Scheibe zu schaffen machten und mutwillig dagegentraten. Außerdem grölten sie lautstark. Aufgrund der Täterbeschreibung konnten die Beamten den 24-jährigen Gelsenkirchener kurz danach in unmittelbarer Nähe stellen. Die Ermittlungen dauern an.

