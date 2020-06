Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Polizeibekannter Mann baut Cannabis in der Wohnung an

Gelsenkirchen (ots)

Immer der Nase nach ging es gestern, 4. Juni 2020, für Polizeibeamte in Buer. Ein Zeuge hatte um 13.44 Uhr die Polizei angerufen, weil er bereits seit einigen Tagen den intensiven Geruch von Rauschmitteln auf dem Gehweg eines Hauses am Nollenpad wahrnahm. Da auch die Beamten den Geruch deutlich wahrnahmen, kontrollierten sie die entsprechende Wohnung. Der polizeibekannte Bewohner, ein 33 Jahre alter Gelsenkirchener, stimmte einer Durchsuchung zu. Dabei wurden unter anderem ein Schreckschussrevolver, diverse Messer und ein Teleskopschlagstock gefunden. Ein Zimmer der Wohnung war zu einer Art Plantage umgebaut. Dort, so gab der Tatverdächtige an, baue er Cannabispflanzen für den Eigenbedarf an. Alle diese Gegenstände stellten die Beamten sicher. Weiterhin wurden diverse Betäubungsmittel und Gegenstände sichergestellt, die dem Anbau von Betäubungsmittel-Pflanzen dienen könnten. Da der Beschuldigte bereits wegen ähnlicher Delikte polizeibekannt ist und nicht ausgeschlossen werden konnte, dass er Beweismittel vernichten könnte, wurde er vorläufig festgenommen und ins Polizeigewahrsam gebracht. Dieses konnte er nach Rücksprache mit der zuständigen Staatsanwaltschaft nach Abschluss der Maßnahmen wieder verlassen. Die Beamten fertigten eine Strafanzeige wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittel- und das Waffengesetz. Die Ermittlungen dauern an.

