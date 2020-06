Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Verfassungswidrige Schmierereien

Gelsenkirchen (ots)

Am Samstag, 06.06.2020 gegen 18:00 Uhr erhielt die Polizei Gelsenkirchen Kenntnis über den Umstand, dass bislang unbekannte Täter/innen, auf dem Gelände der alten "Kokerei Hassel" Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen hinterlassen haben. Insgesamt wurden fünf handflächengroße Hakenkreuze sowie ein entsprechend verfassungswidriger Schriftzug in Höhe der Straße "Am Freistuhl" auf die dort verlegten alten Gasrohrleitungen der Kokerei aufgeschmiert. Der Staatsschutz der Polizei Gelsenkirchen hat die Ermittlungen aufgenommen.

Hinweise zur Tat und zu den Tatverdächtigen nimmt die Polizei Gelsenkirchen unter den Rufnummern 0209-365-8501 (Kriminalinspektion Staatsschutz) oder 0209-365-8240 (Kriminalwache) entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Gelsenkirchen

Lülsdorf, EPHK

Leitstelle

Telefon: 0209/365 2160

E-Mail: leitstelle.gelsenkirchen@polizei.nrw.de

https://gelsenkirchen.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell