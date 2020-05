Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Im Krankenhaus randaliert

Borken (ots)

Ein betrunkener Patient hat am Montag im Krankenhaus in Borken randaliert. Der 52-Jährige hatte gegen 16.00 Uhr mehrere Krankenschwestern beleidigt und in seinem Zimmer mit Gegenständen um sich geworfen. Hinzugerufene Polizeibeamte fixierten den weiterhin aggressiv auftretenden Rekener. Der Betrunkene ließ auch danach nicht davon ab, Umstehende zu beleidigen und verbal zu bedrohen. Um weitere Übergriffe zu verhindern, brachten die Beamten den Mann ins Polizeigewahrsam.

