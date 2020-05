Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Maschine aus Rohbau entwendet

Bocholt (ots)

Eine Estrichfräse haben Unbekannte in den vergangenen Tagen von einer Baustelle in Bocholt gestohlen. Das circa 100 Kilogramm schwere Gerät der Marke Dombo hatte angekettet im Erdgeschoss des Rohbaus am Neutorplatz gestanden. Die Tat ereignete sich im Zeitraum zwischen Donnerstag, 15.30 Uhr, und Montag, 07.00 Uhr. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Bocholt unter Tel. (02871) 2990.

