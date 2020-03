Polizei Coesfeld

POL-COE: Coesfeld, Holtwicker Straße

Autoscheibe eingeschlagen

Coesfeld (ots)

Auf ein Portemonnaie in einem Auto hatten es Diebe in Coesfeld abgesehen. Im Zeitraum von Sonntag (8.03) 22 Uhr bis Montag 21.30 Uhr schlugen unbekannte Täter die Dreieckscheibe der Fahrertür eines weißen Peugeot 208 ein. Aus dem Fahrzeug stahlen sie ein Portemonnaie das sich neben dem Sitz befand. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Coesfeld zu melden, Tel. 02541/140.

